Платных приложений для Android в России больше не будет

По крайней мере из Google Play.

Компания Google в своем официальном сообщении уведомила пользователей о том, что платных приложений в Google Play для российских пользователей больше не будет. Вроде как не навсегда, а временно. Также нельзя будет оплачивать подписки и вообще совершать покупки каких-либо цифровых товаров в Google Play.

В качестве причины Google указывает “нарушение работы платежных систем” тк платежи в Google Play в России проводились через платежные системы Visa и Mastercard, которые в настоящее время приостановили работу в РФ.

Бесплатные приложения в Play Store будут по прежнему доступны.

Отсутствие платных приложений сильно ограничивает возможности любого смартфона и во многом его обесценивает. Надеемся, что это временная мера.

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