PlayStation 5 пропала в М.Видео, Эльдорадо и DNS
Как играть?
Геймеры сетуют на то, что PlayStation 5 исчезла из продажи на территории Российской Федерации. Ее нельзя заказать в онлайне на сайтах крупных ритейлеров М.Видео, Эльдорадо и DNS.
С чем это связано? С тем, что запасы закончились. А новых поставок нет. Sony, как известно, отказалась поставлять свою продукцию на территорию РФ из-за геополитической турбулентности.
Если PS5 очень хочется, как быть? Зайти на Avito. Там консолей много. Но цены пугающие… Если готовы выложить за игровую приставку 100 тысяч рублей и более, заходите, ищите. Нет? Тогда забудьте о PS5 до лучших времен.
При этом, что любопытно, Xbox Series S и Nintendo Switch в продаже найти все еще можно по более или менее адекватной цене. Как на Авито, так и у ритейлеров.
Полезно знать:
- Sony призналась, что PS4 уже устарела — в Cyberpunk 2077 советуют играть на PS5
- Как изменились цены на смартфоны в России в марте 2022 года — топ-10 предложений
- Бузова исчезла из Инстаграма
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.