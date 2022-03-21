PlayStation 5 пропала в М.Видео, Эльдорадо и DNS

Как играть?

Геймеры сетуют на то, что PlayStation 5 исчезла из продажи на территории Российской Федерации. Ее нельзя заказать в онлайне на сайтах крупных ритейлеров М.Видео, Эльдорадо и DNS.

С чем это связано? С тем, что запасы закончились. А новых поставок нет. Sony, как известно, отказалась поставлять свою продукцию на территорию РФ из-за геополитической турбулентности.

Если PS5 очень хочется, как быть? Зайти на Avito. Там консолей много. Но цены пугающие… Если готовы выложить за игровую приставку 100 тысяч рублей и более, заходите, ищите. Нет? Тогда забудьте о PS5 до лучших времен.

При этом, что любопытно, Xbox Series S и Nintendo Switch в продаже найти все еще можно по более или менее адекватной цене. Как на Авито, так и у ритейлеров.

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