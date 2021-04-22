Плохие новости — AirTag не будет работать в России

Все дело в частоте 6 ГГц.

Поисковые маячки AirTag продаваться в России будут. Но вот работать так, как задумано, увы, нет. Все дело в сопроцессоре U1. Такой стоит в AirTag и в современных айфонах. Работает он на частоте 6 ГГц. Именно она используется для точной геопозиции вплоть до сантиметров. А в РФ она давно зарезервирована для военных. Делиться ею власти не хотят.

Именно с помощью U1 трекеры способны не просто указать адрес, но проложить маршрут до ключей, гаджетов или других вещей в комнате или офисе.

Не работает U1? Уж извините, пользуйтесь стандартным древним «Локатором» с примерным расположением. AirTag в таком случае становятся полностью бесполезными.

Надежда только на выделение частот…

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