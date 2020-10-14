Плутон: новые секреты карликовой планеты
Мы знаем ещё из школьной программы, что Плутон – это самая дальняя планета Солнечной системы. Была самой дальней планетой до 2006 года. В том году было введено новое понятие – карликовая планета. Это и не удивительно, ведь Плутон меньше Земли в 5 раз. Но чтобы стать карликом, нужно ещё иметь очень слабую силу гравитации. Это у 9-ой планеты тоже имеется.
Интересный факт: площадь поверхности этого карлика почти равна площади России.
В 2015-ом году зонду New Horizons удалось заснять поверхность этого малыша. На фото были видны заснеженные горы. А мы знаем, что Плутон состоит из камня и льда. Поэтому учёные и решили, что на поверхности лежит снег.
Но это всё-таки были не горнолыжные склоны. Новые технологии позволили лучше изучить фотографии вершин. И это оказался не снег, а газ Метан. Но тоже пока не точно. Есть ещё две версии: сжиженный Азот или метановый лёд.
Интересный факт: температурный режим Плутона составляет около -240 градусов по Цельсию.
Газ конденсируется на вершинах поверхности и замерзает. Выходит, что карликовая планета живёт по своим законам. На Земле тепло ближе к поверхности, а на Плутоне наоборот – дальше от неё.
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Может там нет ядра как на земле . Интересный факт когда земли небыло и было облако газа и метеориты и из за взрыва сверх новой газ стал сжиматься и собирать метеориты все стало нагреваться и плавиться и тяжелые как и металлы стали скапливаться внутри разогревая все вокруг так появилось ядро и мантия вокруг . На самом деле ядра разделили на внутренне внешнее но опять же все на уровне теорий . Как и температура ядра. Но очень интересно.