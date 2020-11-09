По-настоящему крутой китаец — неубиваемый AGM X5 с 12 ГБ ОЗУ, 108 Мп, Dimesity 1000

Монстр характеристик.

Компания AGM сообщает, что в следующем году представит защищенный смартфон с флагманскими параметрами.

Называется новинка AGM X5.

Гаджет получит крепкий корпус из металла и пластика. Эксперты уверены, что аппаратной основой девайса станет чипсет Dimensity 1000 от MediaTek или Ivy 510. Объем оперативной памяти достигнет 12 ГБ. Разрешение главного сенсора основной камеры составит 108 Мп.

Также заявлена поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G. Но нам на это совершенно фиолетово — 5G в России нет.

Увы, но, какой будет стоимость AGM X5, не сообщается.

Источник: Gizmochina

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)