По пути iPhone. Huawei P40 Pro+ без сервисов Google в России оценили в 100 тысяч рублей

Будет ли спрос?

Компания Huawei анонсировала старт продаж смартфона Huawei P40 Pro+ в России. Российские продажи новинки начнутся 13 июля. Цена смартфона — 99 999 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Huawei P40 Pro+ оснащен 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1200×2640 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 990. Емкость аккумулятора аппарата составляет 4200 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки с мощностью 40 Вт.

Смартфон располагает системой из пяти тыльных камер. Основной модуль имеет разрешение 50 Мп, ультраширокоугольный — 40 Мп, перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом — 8 Мп, телефотокамера с тройным приближением — 8 Мп. Их дополняет датчик глубины для съемки портретных снимков.

Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 32 Мп. В поддержку «фронталке» направлен ToF-датчик для съемки с эффектом глубины резкости.

Важной особенностью Huawei P40 Pro+ является отсутствие сервисов Google. С 2020 года все новые смартфоны Huawei и Honor поставляются без магазина приложений Google Play и сервисов Google Mobile Services. В связи с этим пользователям смартфонов необходимо пользоваться сервисами Google из браузера или устанавливая ограниченные веб-приложения.

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