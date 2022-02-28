По словам депутата Госдумы, Apple не станет отключать iPhone в России
Хочется верить.
По словам депутата Государственной Думы Антона Горелкина, купертиновцы не станут отключать свои устройства в РФ. По крайней мере, в ближайшее время. iPhone, iPad, Mac’и, Apple Watch продолжат работать в России.
Господин Горелкин утверждает, что Apple является одной из компаний, выполнивших требования закона о «приземлении».
В офисе Apple в РФ говорят, что информация об отключении — лишь спекуляция. И отключать обновления операционной системы iOS в автоматическом режиме не имеет смысла.
Мы же более осторожны. Поэтому до нормализации геополитической ситуации советуем все-таки отключить обновления в автоматическом режиме. Лишним не будет.
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