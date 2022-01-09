По слухам, HomePod mini начнут продавать в России в 2022 году
Ждем!
Как известно, HomePod поддерживает русский язык с недавних пор. Теперь же портал MacRadion сообщает, что в этом году купертиновцы планируют начать продавать смарт-колонку HomePod mini в 5 странах, включая Россию.
Также динамик появится в Голландии, Бельгии, Швейцарии и Швеции.
Сроки? Не называются. Но нам кажется, что это должно произойти весной.
Подробнее о поддержке русского вы можете прочесть по ссылке. Если у вас уже есть такая смарт-колонка, то вам будет полезен материал о том, как заставить ее говорить на великом и могучем.
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