По слухам, HomePod mini начнут продавать в России в 2022 году

Ждем!

Как известно, HomePod поддерживает русский язык с недавних пор. Теперь же портал MacRadion сообщает, что в этом году купертиновцы планируют начать продавать смарт-колонку HomePod mini в 5 странах, включая Россию.

Также динамик появится в Голландии, Бельгии, Швейцарии и Швеции.

Сроки? Не называются. Но нам кажется, что это должно произойти весной.

Подробнее о поддержке русского вы можете прочесть по ссылке. Если у вас уже есть такая смарт-колонка, то вам будет полезен материал о том, как заставить ее говорить на великом и могучем.

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