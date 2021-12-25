По слухам, в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max не будет слота для физической SIM-карты
Переход на eSIM.
Инсайдеры пишут, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут первыми айфонами в истории, лишенными физических слотов для SIM-карт. Вместо этого поклонникам яблочной техники предложат использовать электронную симку eSIM.
Случится ли это на самом деле? Не беремся предугадывать. Все-таки до появления айфонов 15-ой серии пройдет еще очень и очень много времени. Но идея волне жизнеспособная. Особенно, если eSIM станут в 2023-м году распространены повсеместно.
Также не исключен вариант, что в одних регионах будут продаваться айфоны с eSIM, а в других — с традиционным слотом для физических SIM’ок.
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