По стопам iPhone 12 — в коробке с Xiaomi Mi 11 не будет зарядного устройства

Теперь уже не смешно.

Думали, что Apple единственная компания, которая пожадничала и не положила зарядное устройство в коробку с новенькими айфонами? Признаться, мы тоже были уверены в том, что это прецедент, который более не повторится.

Увы и ах. У флагманского Xiaomi Mi 11 также не окажется зарядника в стандартной комплектации. И это уже официально! А на очереди новые Samsung Galaxy S21 (у них также может не оказаться адаптера).



Xiaomi Mi 11, напомним, представят 28 декабря.

Источник: Weibo

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