Новости

По стопам iPhone 12 — в коробке с Xiaomi Mi 11 не будет зарядного устройства

26 Дек, 2020

По стопам iPhone 12 — в коробке с Xiaomi Mi 11 не будет зарядного устройства

Теперь уже не смешно.

Думали, что Apple единственная компания, которая пожадничала и не положила зарядное устройство в коробку с новенькими айфонами? Признаться, мы тоже были уверены в том, что это прецедент, который более не повторится.

Увы и ах. У флагманского Xiaomi Mi 11 также не окажется зарядника в стандартной комплектации. И это уже официально! А на очереди новые Samsung Galaxy S21 (у них также может не оказаться адаптера).

 
Xiaomi Mi 11, напомним, представят 28 декабря.

Источник: Weibo

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Рейтинг статьи: 4 оценки, среднее: 5,00 из 54 оценки, среднее: 5,00 из 54 оценки, среднее: 5,00 из 54 оценки, среднее: 5,00 из 54 оценки, среднее: 5,00 из 5 (5,00 из 5, оценили: 4, ваш голос учтён)
Загрузка...

Теги:




1 Комментарий

Добавить комментарий