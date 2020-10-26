Почему 128 ГБ в новом Айфоне мне вполне достаточно. И вам тоже!

О пользе хранилища iCloud.

До недавнего времени моим основным телефоном был iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 256 ГБ. При этом я часто снимаю фото и делаю видео. Да-да, все это на iPhone 11 Pro Max. По идее память давно должна была бы забиться, но этого не происходит. Почему так? Давайте разбираться.

Прямо сейчас на моём Айфоне хранятся 60 песен, 2276 видео, 23 566 фотографий, 118 приложений и при этом на iPhone доступно 204,32 ГБ (смотреть Настройки → Основные → Об этом устройстве). Как так получается?

Всё дело в том, что у меня подключен iCloud и не бесплатная его версия, которая позволяет хранить всего 5 ГБ в облаке Apple, а тариф на 2 ТБ, из которых в облаке iCloud занято 271,1 ГБ. Это стоит 599 рублей в месяц и это максимальный объем пространства, который можно купить в iCloud. Вряд ли большинству из вас такой нужен. Минимальный тариф на iCloud составляет 50 ГБ за 59 рублей в месяц, что соответствует 708 рублям за год.

Тарифы на хранилище iCloud

5 ГБ → бесплатно.

50 ГБ → 59 рублей в месяц (выходит 708 рублей за 1 год).

200 ГБ → 149 рублей в месяц (1 788 рублей в год).

2 ТБ → 599 рублей в месяц (7 188 рублей в год).

Если у вас на Айфоне подключен платный iCloud и включена настройка Оптимизация хранилища (находится в меню Настройки → [ваше имя] → iCloud → Фото), то на Айфоне остаются уменьшенные превьюшки фото и видео. Конечно, они занимают гораздо меньше пространства, чем оригинальные исходники, а полные версии находятся в iCloud. Надо понимать, что исходники из iCloud можно загрузить в любое время, но для этого нужен Интернет. Хотя в наш век повсеместного Wi-Fi и 4G это вряд ли является проблемой для большинства владельцев Айфонов. При этом не все исходники фото и видео хранятся только в iCloud, часто используемые медиафайлы останутся в Айфоне. А если вы еще не успели как следует «забить» iPhone фото и видеоматериалами и на нем остается много свободного пространства, то и вовсе все оригиналы будут храниться на Айфоне.

Таким образом вместо того, чтобы покупать новый iPhone на 256 ГБ или 512 ГБ подумайте — возможно практичнее будет купить 50 ГБ или 200 ГБ в iCloud. Цены на тарифы iCloud указаны выше, поэтому легко посчитать экономию.

В жизни я гораздо чаще вижу ситуации наоборот — когда многие покупают Айфоны с максимально большим объемом памяти с «расчетом на будущее». Исходя из того, что они планируют «снимать много фото и видео», при этом часто экономят на iCloud и в большинстве случаев память на их Айфонах заполнена не то что на половину, а даже не на треть.

А как у вас обстоят дела с iCloud? Подключен или нет? Какой тариф, если «да»?

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