Почему Android 11 Beta опасна для установки на некоторые смартфоны

Есть причины.

Первая публичная бета-версия Android 11 стала доступна для установки пользователям ряда смартфонов Google и OnePlus на этой неделе. И у некоторых из них сразу же возникли серьезные проблемы. Согласно отзывам, установка Android 11 Beta может приводить к выходу из строя камеры, функции бесконтактных платежей и других возможностей мобильных устройств.

Больше всего жалоб на Android 11 Beta поступило от владельцев OnePlus 8 и 8 Pro. По словам пользователей, после установки тестируемой сборки Android 11 у них пропала возможность выполнения бесконтактных платежей через Google Pay. С аналогичной проблемой столкнулись и некоторые владельцы смартфонов Google Pixel.

Пользователи не смогли найти даже временное решение проблемы. В связи с этим единственным способом вернуть работоспособность отключившимся функциям на текущий момент является откат на Android 10.

В ближайшие недели Android 11 Beta станет доступна для большего числа устройств. Ранее стало известно, что Android 11 Beta точно выйдет для Xiaomi Mi 10.

Источник: Engadget.

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