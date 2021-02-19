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Почему горят смартфоны? И как этого не допустить?

19 Фев, 2021

Почему горят смартфоны? И как этого не допустить?

Причина в зарядке.

Смартфон может сгореть. Печально, но факт. В чем основная причина? Брак? Да, случается (все помнят грустную историю с Самсунгами пару лет назад). Но это скорее исключение из правил. Чаще всего гаджеты загораются из-за неправильной мощности зарядки. Это подтверждает специалист по тестированию гаджетов Сергей Кузьменко из Роскачества.

Fire iPhone

Обычный зарядник имеет на выходе 5В и 1,5A. Если подать больше мощности, есть шанс испортить батарею раньше времени. А иногда — вовсе спалить смартфон. Не стоит заряжать девайс адаптером, который мощнее, чем он может переварить. Вот главное правило. Запомните.

Исключение — девайсы с поддержкой скоростной зарядки.

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