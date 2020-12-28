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Почему iPhone быстро выключается на холоде

28 Дек, 2020

Почему iPhone быстро выключается на холоде

Особенности аккумуляторов, к сожалению.

Многие из нас замечали, что при работе на морозе смартфон держит заряд батареи гораздо хуже. Более того, он может в любой момент внезапно выключиться, даже если вы видите на экране показатель в 40-50%. Почему так происходит?

Всему виной химический процесс, который происходит внутри аккумулятора вашего смартфона. Сейчас большая часть мобильных гаджетов работают на литий-ионных-батареях, а они на морозе начинают терять напряжение.

iPhone разряжается на морозе

Для нормального функционирования смартфона необходим определенный заряд напряжения. В один момент аккумулятор из-за сильного перепада температур просто не может этот заряд обеспечить, и смартфон выключается. 

С «возрастом» держать необходимый заряд на холоде становится сложнее. Это основная причина, почему старые смартфоны проигрывают только что купленным в этих тестах. Поэтому лучше всего держать устройство в каком-нибудь внутреннем кармане. Нет ничего хуже, чем только что выключенный смартфон на морозе во время важного разговора.

А вы знали об этом? 

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    28.12.2020 в 19:26

    мы знали не только об этом но и о том что даже дешманские китайцы такой фигнёй не страдают

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