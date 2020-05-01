Почему камеру iPhone нужно внимательно проверять

И как это делать?

Камера — важнейшая составляющая любого современного смартфона. Несмотря на это, далеко не все уделяют ее проверке должного внимания. И очень зря. На примере нового iPhone SE 2-го поколения рассказали о том, как правильно проверять камеру только что купленного смартфона.

Выполнять проверку камеры необходимо в течение двух недель после покупки смартфона. Лучше и вовсе не тянуть и разобраться с проверкой в первые же дни. Оперативные действия позволят в случае обнаружения дефекта без проблем вернуть купленное устройство в магазин и получить замену. В ином же случае iPhone заберут на диагностику в сервисный центр, вердикта которой придется ждать до 45 рабочих дней.

Как выполнять проверку камеры? Недостаточно просто сделать пару снимков на камеру, убедившись тем самым, что фотографии вроде как делаются и сохраняются.

Нужно сделать несколько фото и после посмотреть на них с экрана компьютера (ну или телевизора, если вам так удобнее). Делать это необходимо для того, чтобы совершенно точно понять, не попался ли вам смартфон с дефектной камерой. Увы, так бывает действительно часто. Вот ярчайший пример.

На новенький iPhone SE 2-го поколения в интернете уже сейчас можно найти несколько (буквально до десяти — пугаться нечего) жалоб, связанных с его камерой. Чаще всего дефект связан с размытостью снимков, заметить которую на 4,7-дюймовом экране смартфона можно только при детальном изучении фото.

Если же сделать фото, глянуть на нее на автомате в течение секунды и убрать смартфон в карман, то разглядеть дефект здесь и сейчас не получится никак. В итоге, заветные 14 дней проходят и обменять смартфон на новый быстро уже не получается.

Именно поэтому важно скинуть по меньшей мере один снимок с нового смартфона на компьютер и внимательно посмотреть на него — нет ли на нем видимых дефектов. Как можно видеть на примерах выше, замененный iPhone SE 2-го поколения делает нормальные снимки без размытия.

Источник: AnandTech.

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