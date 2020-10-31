Почему комары так любят кровь? Почему одних кусают часто, а других – нет?

Даже комары способно удивлять.

Мы живём в огромной стране. Во многих регионах комары – это наши спутники по жизни. В парках и просто на улице они от вас ни на шаг. Вы же помните это ночное жужжание, когда один маленький комар не даёт спокойно уснуть. Вы всё ждёте, когда он припаркуется на вашей руке, чтобы навсегда прекратить его писк. А ещё вы обращали внимание, что комары не каждого донимают. Вас могут замучить, а рядом человек вообще не чувствует дискомфорта. Разберёмся, почему же так происходит.

Начнём с того, что нас кусают только самки комаров. Их мужчины предпочитают нектары цветов. Звучит странно, но почему-то в природе не редкость, что именно самки хищны, а самцы – нет. Самкам требуется наша кровь для выведения потомства. По идее кровь можно заменить и на другие жидкости. Ведь комарам нужны определённые вещества в ней. Это и решили проверить учёные.

Раз комары так избирательны, кусая не каждого. То они что-то знают про состав нашей крови. Но как? В этом деле всё решает хоботок. По сути это не только игла для высасывания. В ней куча нейронов, которые дают ответ комару, стоит ли есть этого человека. И комара очень трудно обмануть. Даже если подсунуть ему искусственную кровь да ещё добавить тепло, как у человека. То комар всё равно не будет есть с таким аппетитом. Потому что не все рецепторы в хоботке сработали. При дегустации крови хоботок интересуют: глюкоза (сахар), соль, бикарбонат натрия и аденозинтрифосфат. Когда комар обнаруживает все эти компоненты, то начинает высасывать кровь с максимальными усилиями. Да так, что нередко разрушаются капилляры.

Выходит, что у комаров хоботок – шприц, который ещё и проводит свой анализ крови. А это уже интересная идея для медиков.

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