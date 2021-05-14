Почему не открывается сайт 4PDA?

Его заблокировали!

Читали новости на сайте 4PDA? Это один из самых популярных ресурсов, пишущих о гаджетах и компьютерах в Рунете. Заметили, что он перестал открываться. И дело, как выяснилось, вовсе не во временных проблемах с хостингом.. Роскомнадзор внес портал в список запрещенных сайтов на территории РФ. Как так?

Дело в том, что ведомство просто исполнило решение суда от 26 марта текущего года. Иск был подан ООО «Национальный спортивный телеканал» к компании «КлаудФлэр, Инк». Истец потребовал запретить размещение и распространение передач, которые выпускает канал «Футбол 1» и заблокировать 4PDA. Соответствующие IPTV-плейлисты был замечены на форуме ресурса, их могли разместить посетители.

Представителей истца, ответчика, а также сотрудников Роскомнадзора не появлялось. Но суд все равно решил так, как решил, посчитав, что удаление плеера окажется недостаточно, так как его могут разместить в будущем вновь.

Любопытно, что сам иск был подан не к владельцу 4PDA, а к провайдеру, предоставляющему хостинг. Поэтому права на обжалование у основателя сайта нет, ведь он не является стороной в этом деле.

Вот, что пишет редакция 4PDA в группе в социальной сети ВКонтакте:

Пока что 4PDA располагается по следующему — 4pda.to. Ну а владелец ресурса ищет опытного юриста, чтобы решить эту проблему.

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