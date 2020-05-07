Почему с установкой важного майского обновления Windows 10 лучше не торопиться

Следует подождать пару дней.

Пользователям не стоит торопиться с установкой грядущего майского обновления Windows 10. По словам эксперта издания Forbes Барри Коллинза, промедлить с обновлением необходимо на фоне ряда последних неудачных обновлений операционной системы.

Коллинз отметил, что за первые месяцы 2020 года Microsoft выпустила несколько обновлений для Windows 10. С запуском практически каждого из них возникли трудности. У некоторых пользователей отказывали функции Windows 10, чаще всего — поиск, а часть пользователей столкнулись с зависаниями в процессе обновления.

В связи с этим эксперт порекомендовал занять выжидательную позицию, особенно, если требуется выполнить обновление большого числа компьютеров. В случае, если через несколько дней после выхода майского обновления Windows 10 на него не будет большого числа жалоб, его можно будет установить без опасений.

На текущий момент дата выхода майского обновления Windows 10 неизвестна. В обновлении будут устранены обнаруженные ошибки, в том числе неполадка, из-за которой возникал конфликт между «Центром уведомлений» Windows 10 и оповещениями из браузера Google Chrome.

Источник: Forbes.

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