Почему стоит купить iPhone 11 уже сегодня, а не ждать iPhone 12 до завтра
Называем 5 причин.
Айфоны нового поколения уже буквально на пороге. Купертиновцы наверняка анонсируют их в течении ближайших нескольких недель. Но можно, на самом деле, вовсе не ждать. А прямо сейчас пойти в магазин и купить iPhone 11.
И это вполне разумное решение. Вот почему:
iPhone 11 дешевле
После релиза стоимость даже базового айфона нового поколения совершенно точно будет высокой. Учитывая нынешний курс доллара по отношению к рублю, разница в стоимости между iPhone 11 и iPhone 12 может составить более десяти тысяч рублей.
Одиннадцатый айфон – замечательный современный аппарат. Пока что переплачивать смысла мы не видим.
5G это хорошо, но не у нас
Одно из главных преимуществ серии iPhone 12 – возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. В странах, где 5G функционирует, именно эта фишка и станет основным двигателем продаж новых айфонов.
Но, увы, не у нас. В России даже 4G работает не всюду. А о 5G остаётся только мечтать.
iOS 14 отлично работает на iPhone 11
iOS 14 уже вышла. Она прекрасно работает на всех поддерживаемых устройствах. А на iPhone поколений X, XS и 11 доступны абсолютно все ее функции, включая тэпы по задней крышки.
О самых важных нововведениях новой iOS мы писали здесь.
iPhone 11 это отличный камерофон с ночным режимом
У iPhone 11 великолепная камера. Она прекрасно справляется и с дневными и с ночными фотографиями. И смартфон прекрасно подходит на роль единственного фотоаппарата.
У iPhone 12 также будет двойная камера схожей конфигурации. Никаких революционных откровений от неё мы не ждём.
Дизайн
Это, конечно, дело вкуса.
Но не всем придётся по душе миниатюрный форм-фактор самого доступного 5,4-дюймового iPhone 12 следующего поколения.
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Какая глупость! Сами всегда пишите, что нет смысла брать технику перед самым выпуском новой модели. После,- будет снижение цены, тогда и надо брать.
👍 верно сказано .