Почему талант это не круто?

Нам пора забыть это слово.

«Талантливый человек талантлив во всем». Фраза одновременно импонирует и дико раздражает. Из чего складывается такое двоякое мнение? Ну во-первых она отрицает существование гуманитариев, технарей, людей творческих. В том смысле, что допускает возможность существования электрика-художника. Это круто. А с другой стороны она так берет какой-то процент людей, вешает их портреты на стену и подписывает «талантливые», ходит потом из угла в угол, восхищается и как бы отсекает при этом большую часть человечества. Это не круто.

Я не верю в талант. Мало того что не верю, так еще и бессовестным образом хочу, чтобы все перестали верить в талант. Вы только вспомните тренера по гимнастике, который даже бровью не повел, когда сказал чьей-то маме: «Никакой пластики, не стоит тратить время», а школьных учителей иностранного языка с их клишеванной «нет способности к языкам» или вот это «в нем нет творческой жилки». Занавес. Какой творческой жилки так никто и не может ответить. И вот когда какой-то надуманный вершитель судеб сказал: «Да у тебя же ни слуха, ни голоса», в дверях появилась неуверенность в себе. Вы взяли гитару в руки и струны издали такое противное скользяще-дребезжащее мурчание. Неуверенность в себе потопталась в дверях и совсем не робким шагом вошла. И тут вы, конечно, вспомнили, что у вас «ни слуха, ни голоса», хотя казалось бы, причем здесь слух и голос. Вот здесь неуверенность в себе стала распаковывать чемоданы. Потом за ней в дверях появится Лень и обязательно приедет госпожа «Да у меня все равно не получится».

Вера в талант губит людей, вернее, вера в его отсутствие.

На самом деле уже давным-давно тысячи людей рассказали, показали и доказали, что если начать бегать сначала километр, потом два, а потом пятнадцать, то вы с легкостью пробежите марафон. Фишка в том, что «с легкостью» это не сразу. Быть может вы с легкостью пробежите марафон, но тот каждый день до марафона будет отнюдь не «с легкостью». В этом и суть «безталантной» идеи: ты можешь многое и главное в этом суметь преодолеть тот путь, в конце которого твой портрет будет на стене «талантливые». Странно, но если писать каждое утро в течение полугода, навыки письма значительно улучшатся. А если еще и потратить кучу усилий, чтобы корректировать, прислушиваться к критике, учиться у лучших, то можно найти тот самый зарытый клад с талантом.

Наверное, самый яркий пример в этой истории мог привести какой-нибудь «талантливый спортсмен». Ведь ни один спортсмен никогда не давал интервью в духе: «Я пришел, забросил мяч в кольцо, и тренер отправил меня сюда, потому что у меня талант». Да никогда, спорт это всегда показатель выносливости, силы и веры в то, что делаешь. Ты оставался после тренировки, когда в зале гасили свет, заклеивал кулаки пластырем, в воскресенье утром первый открывал спортзал ключом. А потом журналисты сказали, что у тебя талант. Разве это комплимент?

Если внутри вас все еще откликаются фразы «ну какая тебе четверка, у тебя просто нет способности к языкам», а музыкальный руководитель выстукивал барабанной палочкой по спине со словами «Боже, никакого чувства ритма», то просто забудьте слово талант. Ничего не нужно доказывать этому талантному суду, ему просто не стоит верить. Потому что если вы будете верить собственной бездарности, кто же будет верить в мечту, в упорство и дисциплину?

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