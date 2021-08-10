Почему тупит бета iOS 15? Во всем виноват iCloud Private Relay

Неожиданно.

Пользуетесь бета-версией iOS 15 и заметили, что устройство тормозит, слишком медленно работает в сети, мессенджеры то и дело вылетают? Оказывается, в этом может быть виноват Частный Узел (iCloud Private Relay). Что это за штука такая?

iCloud Private Relay — это своего рода фирменный VPN от Apple, который встроен прямо в iOS 15. С его помощью трафик защищен на все 100%. Работает это так. Запрос от владельца айфона проходит не напрямую, а через защищенный канал, которые генерирует сервер Apple. Также меняется IP. Таким образом, с айфона, на котором включена эта функция, можно заходить на все сайты, даже заблокированные в РФ. Своего рода Tor!

Увы, но в бете эта функция работает плохо. Из-за нее айфон и начинает тормозить. Стоит ее отключить и, вуаля, все вновь летает.

Как отключить Частный Узел?

Заходим в Настройки. Затем нажимаем на фото своего профиля.

Попадаем в меню iCloud. Тут кликаем на Частный Узел.

Его и следует отключить.

Вот так. Помогло?

Да, в будущем все должно заработать. Так что совсем о Частном узле не забываем.

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