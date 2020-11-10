Почему у человека нет хвоста? И нужен ли он нам?

А, может, эволюция немного перестаралась?

В природе хвосты есть почти у всех: у птиц, млекопитающих, рептилий и рыб. А приматы, сильно похожие на нас, да и мы сами лишены возможности чем-то вилять от радости. Ну разве это справедливо? Разберёмся вместе, был ли бы толк от хвоста для человека. Поехали!

Почему его вообще у нас нет? В процессе эволюции он исчез по вполне понятной причине. Потому что мы ходим прямо, а не следуем куда-то на четвереньках. Ведь животным хвост нужен для равновесия, а рыбам – как руль для корабля. Вообще польза о того, что мы ходим прямо очень даже существенная. Мы переставляем ноги, а сила гравитации делает всё сама. Так мы экономим около 30% энергии. Вы скажите: «Мы всё равно не приспособлены ходить на четвереньках, какая ещё экономия?». И будете правы, поэтому я привёл данные математического моделирования.

А благодаря тому, что наша голова находится ровно сверху, а не чуть впереди или чуть позади, нам и не нужен такой балансир, как хвост. Природа создала нас очень по-хитрому, о при этом не усложняя.

Наш позвоночник имеет небольшой отросток – копчик. Это как раз и есть тот след эволюции. Намёк на наше прошлое, так сказать.

А пригодился бы нам хвост сейчас? Нет, необходимости выдумывать джинсы с тремя штанинами не имеется. Эволюция не просто так нас лишила этого придатка.

Но один плюс от обладания хвостом я всё-таки нашёл. Очень удобно было бы на прогулке держаться с кем-то не за руки, а сцепиться хвостами. Так мы освободим руки для наших смартфонов.

А какие вы видите плюсы в хвосте для человека? Напишите нам в комментариях. Всем лайк!

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