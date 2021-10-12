Почему важно обновиться на iOS 15.0.2

Рассказываем.

Компания Apple представила iOS 15.0.2 вчера. Мы уже подробно рассказали об апдейте, назвав все нововведения. Но кое о чем не упомянули. А именно о том, что обновиться до самой свежей (на текущий момент) версии iOS следует всем и каждому. Почему?

Дело в том, что в iOS 15.0.2 исправлена опаснейшая уязвимость CVE-2021-30883. Воспользовавшись ей, кибербандиты могли получить доступ к любому айфону. И, нет, это была не редкость. Хакеры частенько пользовались этой дырой в безопасности.

Исправление IOMobileFrameBuffer меняет алгоритм обработки содержимого памяти. Больше злоумышленники не смогут запустить произвольный код ядра и заполучить контроль на айфоном.

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