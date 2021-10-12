Новости

Почему важно обновиться на iOS 15.0.2

12 Окт, 2021

Почему важно обновиться на iOS 15.0.2

Рассказываем.

Компания Apple представила iOS 15.0.2 вчера. Мы уже подробно рассказали об апдейте, назвав все нововведения. Но кое о чем не упомянули. А именно о том, что обновиться до самой свежей (на текущий момент) версии iOS следует всем и каждому. Почему?

Дело в том, что в iOS 15.0.2 исправлена опаснейшая уязвимость CVE-2021-30883. Воспользовавшись ей, кибербандиты могли получить доступ к любому айфону. И, нет, это была не редкость. Хакеры частенько пользовались этой дырой в безопасности.

Исправление IOMobileFrameBuffer меняет алгоритм обработки содержимого памяти. Больше злоумышленники не смогут запустить произвольный код ядра и заполучить контроль на айфоном.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021