Почему важно обновиться на iOS 15.0.2
Рассказываем.
Компания Apple представила iOS 15.0.2 вчера. Мы уже подробно рассказали об апдейте, назвав все нововведения. Но кое о чем не упомянули. А именно о том, что обновиться до самой свежей (на текущий момент) версии iOS следует всем и каждому. Почему?
Дело в том, что в iOS 15.0.2 исправлена опаснейшая уязвимость CVE-2021-30883. Воспользовавшись ей, кибербандиты могли получить доступ к любому айфону. И, нет, это была не редкость. Хакеры частенько пользовались этой дырой в безопасности.
Исправление IOMobileFrameBuffer меняет алгоритм обработки содержимого памяти. Больше злоумышленники не смогут запустить произвольный код ядра и заполучить контроль на айфоном.
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