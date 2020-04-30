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Почему за рубежом «пищат» от iPhone SE (2020)? Он же дорогой

30 Апр, 2020

Почему за рубежом «пищат» от iPhone SE (2020)? Он же дорогой

Есть ответ.

Вышедшему на прошлой неделе iPhone SE 2-го поколения устроили настоящие овации в зарубежном интернете. Смартфон многократно называли «лучшим бюджетным», «идеальным за свои деньги» и даже «убийцей» недорогих Android-смартфонов. Получилось и так, что волна всего этого позитива добралась и до российского интернета, что многих поразило, ведь у нас новый iPhone SE совсем не из дешевых. Почему же за рубежом считают новый iPhone SE 2-го поколения таким крутым?

Почему за рубежом «пищат» от iPhone SE (2020)? Он же дорогой

Сперва уточним, кто именно называет новый iPhone SE крутым. Все подряд!

  • В авторитетном издании The Verge назвали новый iPhone SE — «всем, что нужно людям».
  • Обозреватели TechRadar назвали аппарат «удивительно дешевым и крутым за свои деньги».
  • Известные эксперты ресурса Trusted Reviews похвалили Apple за выпуск «выгодной покупки» в лице нового iPhone SE.
  • В издании Android Police, которое много лет специализируется на Android-смартфонах, написали «Эх, вот бы Android-смартфоны за 400 долларов были так хороши».
  • А известный IT-блогер и фанат Android Линус Себастиан (Linus Tech Tips) и вовсе сказал: «Купите этот iPhone»!

Все эти восторженные отзывы в адрес iPhone SE удивили многих. На ресурсе Reddit огромную популярность получила тема с названием «Я что, живу в параллельной вселенной?», в которой пользователь выразил свое удивление популярности нового смартфона Apple на фоне недорогих Android-устройств. Его поддержало несколько тысяч человек.

Почему же так произошло? Это реклама от Apple? На самом деле нет.

🔥 Большой обзор iPhone SE (2020)

Загадки нет. Причина — США

99% подобных сверхпозитивных отзывов о недорогом 400-долларовом iPhone SE исходят из американских журналов и веб-изданий. За океаном ситуация со смартфонами действительно такова, что iPhone SE 2-го поколения за 400 долларов на самом деле более чем хорош.

В первую очередь, в США совсем не распространены смартфоны китайских брендов. Фанаты Xiaomi и Huawei обычно смотрят на новый iPhone SE не сдерживая смеха, поскольку за 400 долларов можно купить новый полноценный флагман китайского бренда с минимум тремя камерами, безрамочным AMOLED-экраном с повышенной частотой обновления, аккумулятором до 6000 мАч и другими прелестями современных технологий.

В США же таких смартфонов почти нет. Да и не пользуются они там спросом. Именно поэтому зарубежная пресса, когда сравнивает новый iPhone SE с другими недорогими смартфонами, приводит в сравнение еще не вышедший Pixel 4a и какие-то смартфоны Sony и LG. На их фоне новый iPhone SE вполне конкурентоспособен.

Казалось бы, в таком случае новый iPhone SE должны были бы затмить смартфоны Samsung, они же в США есть. Есть, но мало. У того же ритейлера Best Buy в США не продаются (вот список) смартфоны Samsung из линейки M, которые являются прямыми конкурентами iPhone SE (2020). Есть только бюджетники A10, A20, A50 и флагманы — S10 и новее, которые дороже iPhone SE.

В связи с этим в зарубежной прессе и возносят новый iPhone SE таким образом. В России же, с обилием смартфонов китайских брендов и той же Samsung, ситуация у новинки Apple, как кажется, незавидная.

По крайней мере, пока цена iPhone SE 2-го поколения составляет 40 тысяч рублей.

Источник: Bloha.ru.

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