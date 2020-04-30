Почему за рубежом «пищат» от iPhone SE (2020)? Он же дорогой

Есть ответ.

Вышедшему на прошлой неделе iPhone SE 2-го поколения устроили настоящие овации в зарубежном интернете. Смартфон многократно называли «лучшим бюджетным», «идеальным за свои деньги» и даже «убийцей» недорогих Android-смартфонов. Получилось и так, что волна всего этого позитива добралась и до российского интернета, что многих поразило, ведь у нас новый iPhone SE совсем не из дешевых. Почему же за рубежом считают новый iPhone SE 2-го поколения таким крутым?

Сперва уточним, кто именно называет новый iPhone SE крутым. Все подряд!

В авторитетном издании The Verge назвали новый iPhone SE — «всем, что нужно людям».

Обозреватели TechRadar назвали аппарат «удивительно дешевым и крутым за свои деньги».

Известные эксперты ресурса Trusted Reviews похвалили Apple за выпуск «выгодной покупки» в лице нового iPhone SE.

В издании Android Police, которое много лет специализируется на Android-смартфонах, написали «Эх, вот бы Android-смартфоны за 400 долларов были так хороши».

А известный IT-блогер и фанат Android Линус Себастиан (Linus Tech Tips) и вовсе сказал: «Купите этот iPhone»!

Все эти восторженные отзывы в адрес iPhone SE удивили многих. На ресурсе Reddit огромную популярность получила тема с названием «Я что, живу в параллельной вселенной?», в которой пользователь выразил свое удивление популярности нового смартфона Apple на фоне недорогих Android-устройств. Его поддержало несколько тысяч человек.

Почему же так произошло? Это реклама от Apple? На самом деле нет.

Загадки нет. Причина — США

99% подобных сверхпозитивных отзывов о недорогом 400-долларовом iPhone SE исходят из американских журналов и веб-изданий. За океаном ситуация со смартфонами действительно такова, что iPhone SE 2-го поколения за 400 долларов на самом деле более чем хорош.

В первую очередь, в США совсем не распространены смартфоны китайских брендов. Фанаты Xiaomi и Huawei обычно смотрят на новый iPhone SE не сдерживая смеха, поскольку за 400 долларов можно купить новый полноценный флагман китайского бренда с минимум тремя камерами, безрамочным AMOLED-экраном с повышенной частотой обновления, аккумулятором до 6000 мАч и другими прелестями современных технологий.

В США же таких смартфонов почти нет. Да и не пользуются они там спросом. Именно поэтому зарубежная пресса, когда сравнивает новый iPhone SE с другими недорогими смартфонами, приводит в сравнение еще не вышедший Pixel 4a и какие-то смартфоны Sony и LG. На их фоне новый iPhone SE вполне конкурентоспособен.

Казалось бы, в таком случае новый iPhone SE должны были бы затмить смартфоны Samsung, они же в США есть. Есть, но мало. У того же ритейлера Best Buy в США не продаются (вот список) смартфоны Samsung из линейки M, которые являются прямыми конкурентами iPhone SE (2020). Есть только бюджетники A10, A20, A50 и флагманы — S10 и новее, которые дороже iPhone SE.

В связи с этим в зарубежной прессе и возносят новый iPhone SE таким образом. В России же, с обилием смартфонов китайских брендов и той же Samsung, ситуация у новинки Apple, как кажется, незавидная.

По крайней мере, пока цена iPhone SE 2-го поколения составляет 40 тысяч рублей.

Источник: Bloha.ru.

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