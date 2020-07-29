Почему заменить стекло на iPhone выгоднее, чем менять дисплей?

Цена и процесс переклейки стекла на iPhone X с фото.

Разбили айфон и решили сразу же исправить вопрос, пока проблема не стала больше? Ищете подходящий вариант, где может быть осуществлена замена стекла iPhone. Поспешите в сервисный центр Macplus на метро Курская. Мы можем помочь, даже если вы только что его уронили и по экрану ползет некрасивая трещина, любимый айфон искупался в луже или «познакомился» с бордюром. Ситуации и повреждения могут быть разными, главное — своевременно и как можно раньше обратиться к специалисту. Внимание, именно в ваших интересах не откладывать ремонт — промедление может стать причиной дополнительных повреждений.

Считаете, что если нет повреждений, то даже купание в луже не проблема? Увы, но это не так. Если телефон оставался герметичным, падение наверняка нарушило защиту, а значит, вряд ли получится просто протереть гаджет и пойти дальше. Вторая причина обратиться в сервис поскорее — вполне возможно, что во время падения часть элементов, например, шлейфа, получили частичные повреждения и сейчас их еще можно восстановить, это дешевле полной замены запчастей.

Третья причина — цена замены стекла на iPhone гораздо меньше замены дисплея в сборе. Например, замена стекла iPhone X обойдётся в 6 500 рублей, вместо 9 900 рублей при замене дисплея. Так что если все ограничилось небольшой трещиной, вы можете надеяться на минимальные траты. Имейте ввиду, даже если один раз вам повезло и дисплей остался цел, а пострадало только стекло, при повторном падении результат может оказаться гораздо печальнее и дороже.

Как выглядит переклейка стекла iPhone X во всех деталях и почему это обязательно требует вмешательства опытного и квалифицированного мастера со специальным оборудованием? Все просто (для мастера, конечно).

1. Разбор айфона и демонтаж дисплейного модуля, что не слишком просто и требует точности движений, правильного приложения силы и соблюдения последовательности снятия элементов, иначе есть неплохие шансы повредить шлейф дисплея и привести к выходу из строя экрана.

2. Снятие шлейфа с датчиками приближения и освещения также требует предельной аккуратности — никого не обрадует дополнительный ремонт.

3. Дальше осторожно снимают рамку с дисплейного модуля, а потом на нагревательном столе осторожно срезают поврежденное стекло специальной струной. Очень важна предельная точность движений, иначе можно повредить дисплей или сенсорный слой.

4. Следующим этапом является снятие клеевого слоя специальными средствами. Важно использовать только подходящие вещества, иначе результат может оказаться неприятным, стоимостью в новый дисплейный модуль.

5. На очереди проверка дисплея — важно убедиться в его полной работоспособности, и очистка экрана от пыли.

6. Следующий этап — центровка и установка нового стекла и ОСА пленки на дисплейный модуль. Этот процесс также требует предельной аккуратности, иначе могут быть испорчены запчасти и процесс придется начинать заново.

7. Дальше две прессовки — первая в вакуумной камере, вторая в камере с повышенным давлением и подогревом, чтобы избавиться от остаточных пузырьков в слое ОСА пленки.

8. Затем приклеивается новая рамка и устанавливаются датчики приближения и освещения, а также новый пылезащитный слой на корпусе устройства. И этот процесс требует аккуратности и точности движений — поврежденные в процессе установки датчики вряд ли будут корректно работать, а не слишком аккуратно установленная защита позволит пыли и грязи проникать внутрь айфона.

9. Финальный этап — сборка гаджета и проверка всех его функций.

Любой ремонт техники — это сложно и очень ответственно, требует знаний и аккуратности. Мы настолько уверены в навыках и квалификации наших специалистов, что предоставляем гарантию на замену стекла на айфоне и другие виды ремонтных работ. Конечно, мы не можем гарантировать, что вы не разобьете гаджет снова, а вот в качестве стекла или дисплея совершенно уверены.

Если вы разбили стекло, поспешите в сервисный центр Macplus. У нас цена замены стекла на iPhone X ниже стоимости ремонта дисплея. Сделаем все возможное, чтобы решить проблему быстро и с гарантией.

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