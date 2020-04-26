Починить не проблема. Часть компонентов iPhone 8 подходят к новому iPhone SE

Ремонт будет недорогим.



Часть компонентов iPhone 8 подходят для прямой замены в iPhone SE 2-го поколения, вышедшего на этой неделе. Как выяснили специалисты компании iFixit, у моделей взаимозаменяемые камеры, дисплейный модуль, датчик приближения, микрофон, слот SIM-карты и вибромотор.

Эксперты iFixit отметили, что все перечисленные компоненты смартфонов взаимозаменяемы, но не идентичны. При этом, в компании не уточнили, чем различаются модули камер в смартфонах. Про это они пообещали рассказать после публикации полноценного разбора нового iPhone SE.

В iFixit подчеркнули, что замена дисплея iPhone SE 2-го поколения на экран iPhone 8 приведет к выходу из строя функции True Tone. Так произойдет из-за необходимости сервисной программной настройки дисплея, которую может выполнить только Apple.

Аккумуляторы iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения различаются разъемом и не являются взаимозаменяемыми. Аккумулятор нового iPhone SE имеет разъем нового типа, как у батарей iPhone 11 и iPhone 11 Pro. При этом, аккумуляторы от iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения имеют одинаковую форму.

Возможность использования в новом iPhone SE некоторых компонентов от iPhone 8 делает новинку самой недорогой в плане ремонта, резюмировали в iFixit.

Источник: iFixit.

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