Почти Apple Watch. В сети засветились умные часы Meizu

Отличий мало.

Meizu не скрывает своей любви к Apple. Многие ее продукты напоминают “яблочные” аналоги. Если заимствовать, то у лучших.

Умные часы исключением не стали. Свежая утечка демонстрирует Meizu Watch, готовящиеся к выходу. Дизайн новинки вдохновлен Apple Watch (особенно спереди).

Утверждается, что рендеры официальные. Устройство оснащено изогнутым дисплеем и квадратным циферблатом. Сбоку видны кнопка и микрофон.

Работает гаджет на базе операционной системы Flyme. Можно загружать и устанавливать сторонние приложения.

Ожидаются проигрывание музыки, отслеживание активности, мобильные платежи, мониторинг ЧСС и уровня кислорода в крови. Также говорится о поддержке eSIM.

К сожалению, дата релиза неизвестна (как и цена).

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