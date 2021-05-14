Почти Apple Watch. В сети засветились умные часы Meizu
Отличий мало.
Meizu не скрывает своей любви к Apple. Многие ее продукты напоминают “яблочные” аналоги. Если заимствовать, то у лучших.
Умные часы исключением не стали. Свежая утечка демонстрирует Meizu Watch, готовящиеся к выходу. Дизайн новинки вдохновлен Apple Watch (особенно спереди).
Утверждается, что рендеры официальные. Устройство оснащено изогнутым дисплеем и квадратным циферблатом. Сбоку видны кнопка и микрофон.
Работает гаджет на базе операционной системы Flyme. Можно загружать и устанавливать сторонние приложения.
Ожидаются проигрывание музыки, отслеживание активности, мобильные платежи, мониторинг ЧСС и уровня кислорода в крови. Также говорится о поддержке eSIM.
К сожалению, дата релиза неизвестна (как и цена).
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