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Почти «живой» iPhone 13 Pro показали в руках пользователя

10 Сен, 2021

Почти «живой» iPhone 13 Pro показали в руках пользователя

Речь и о финальном макете.

В сети появилось фото финального макета iPhone 13 Pro. Устройство демонстрируется в руках человека.

Никаких откровений. Выглядит смартфон так, как мы и предполагали.

Напомним, что iPhone 13 Pro сможет похвастаться:

  • Великолепным LTPO-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
  • Увеличенной емкостью аккумулятора по сравнению с iPhone 12 Pro.
  • Улучшенной камерой с режимом съемки ночного неба.
  • Чипом A15 Bionic.
  • Реверсивной зарядкой.
  • Спутниковой связью.

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