Почти «живой» iPhone 13 Pro показали в руках пользователя
Речь и о финальном макете.
В сети появилось фото финального макета iPhone 13 Pro. Устройство демонстрируется в руках человека.
Никаких откровений. Выглядит смартфон так, как мы и предполагали.
Напомним, что iPhone 13 Pro сможет похвастаться:
- Великолепным LTPO-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
- Увеличенной емкостью аккумулятора по сравнению с iPhone 12 Pro.
- Улучшенной камерой с режимом съемки ночного неба.
- Чипом A15 Bionic.
- Реверсивной зарядкой.
- Спутниковой связью.
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