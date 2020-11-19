Почтовое приложение Gmail для iOS 14 получило собственный виджет

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Сегодня Google решили обновить свое приложение Gmail, разработанное для операционной системы iOS 14. Все дело в том, что Apple неплохо переработали систему виджетов, благодаря чему их можно подстраивать «под себя».

По большей части это можно делать со стандартными системными предложениями, но список постепенно пополняется. Теперь в него вошло почтовое приложение от Google, благодаря чему Gmail можно легко расположить на своем экране iPhone или iPad.

Алгоритм стандартный. Чтобы добавить виджет Gmail на главный экран, необходимо нажать на иконку приложения и некоторое время удерживать ее. Внизу появится надпись «Добавить приложение», после этого можно вручную перетащить его на нужное место.

Теперь с экрана айфона можно легко смотреть непрочитанные сообщения, а также отправлять свои собственные. Спасибо, Google, это стало действительно удобно.

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