POCO C31 — бюджетный смартфон с Helio G35
Недорого и со сносной начинкой.
Компания Xiaomi, владеющая брендом POCO, представила смартфон C31. Пока что устройство доступно только в Индии. Но в скором времени девайс наверняка доберется и до других стран, включая РФ.
Какой он, наследник суперпопулярного POCO C3?
Характеристики
- SoC: Helio G35
- Дисплей: 6,5 дюймов, HD+
- ОЗУ: 3 или 4 ГБ
- Флеш-память: 32 или 64 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 10 Вт
- Тыльная камера: 13+2+2 Мп
- Селфи-камера: 5 Мп
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
- Что еще: защитное покрытие P2i
Дата выхода
В Индии уже. У нас? Пока нет информации.
Цена
Версия с 3 ГБ + 32 ГБ стоит 100 долларов. Вариант с 4 ГБ + 64 ГБ оценивается в 120 долларов. У нас? Очевидно, что менее 10 000 рублей.
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