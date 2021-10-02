POCO C31 — бюджетный смартфон с Helio G35

Недорого и со сносной начинкой.

Компания Xiaomi, владеющая брендом POCO, представила смартфон C31. Пока что устройство доступно только в Индии. Но в скором времени девайс наверняка доберется и до других стран, включая РФ.

Какой он, наследник суперпопулярного POCO C3?

Характеристики

SoC: Helio G35

Дисплей: 6,5 дюймов, HD+

ОЗУ: 3 или 4 ГБ

Флеш-память: 32 или 64 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 10 Вт

Тыльная камера: 13+2+2 Мп

Селфи-камера: 5 Мп

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Что еще: защитное покрытие P2i

Дата выхода

В Индии уже. У нас? Пока нет информации.

Цена

Версия с 3 ГБ + 32 ГБ стоит 100 долларов. Вариант с 4 ГБ + 64 ГБ оценивается в 120 долларов. У нас? Очевидно, что менее 10 000 рублей.

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