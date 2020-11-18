POCO M3: характеристики, цена и выход в России

Новый Поко.

POCO подтверждает, что выпустит новый смартфон под названием POCO M3. Глобальный запуск намечен на 24 ноября.

Характеристики устройства уже известны.

Каким будет новый Покофон? Судя по параметрам, это вполне может оказаться ребрендированная версия Redmi 10 или Redmi Note 10 4G с некоторыми отличиями.

Технические параметры POCO M3: Смартфон с 6,53-дюймовым дисплеем базируется на чипсете Snapdragon 662. Объем оперативной памяти равен максимум 6 ГБ, накопителя — 256 ГБ. Девайс получит гигантский аккумулятор на 6000 мА*ч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 18 Вт.

Основная камера тройная, с главным датчиком на 48 Мп.

Габариты — 162,29 на 77,24 на 9,6 мм, вес — 198 г.

Работать девайс будет на операционной системе Android 10. Подтверждено наличие дактилоскопического сенсора (он встроен в корпус POCO M3).

Цена: Стоимость POCO M3 не раскрывается. Но вряд ли она окажется выше 150 долларов. У нас же за такой смартфон, если, конечно, он выйдет на наш рынок, попросят порядка 12-15 тысяч рублей.

Дата выхода в России: О сроках появления POCO M3 на российском рынке точной информации нет. Ждем 24 ноября. Тогда, возможно, станут известны сроки.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)