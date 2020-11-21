POCO M3 показали на свежих рендерах – устройство выглядит очень стильно

Самый стильный смартфон в 2020 году?

Информационный портал MySmartPrice поделился новыми рендерами смартфона, и они выглядит отлично. Первое, что бросается глаза, это новый уникальный модуль камеры POCO M3. Кстати, для основной камеры будет использоваться 48 Мп сенсор.

Согласно этим рендерам, новенький POCO M3 будет доступен в трех цветовых решениях, включая черный, синий и желтый. Отдельного внимания заслуживает текстурированный узор, видимо, для соприкосновения с корпусом. Большой модуль камеры вызывает ассоциации с корпусом камеры OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

POCO M3 будет комплектоваться 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS матрицей и разрешением Full HD +. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 662, также производитель установит 4 ГБ ОЗУ. Новинка будет работать под управлением ОС Android 10 с оболочкой MIUI 12. Емкость аккумулятора новинки составит 6000 мА*ч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.

Выпуск новинки состоится совсем скоро. POCO M3 дебютирует на рынке Европы уже 24 ноября.

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