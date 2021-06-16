POCO M3 Pro выходит на российский рынок

Наконец-то!

Компания POCO наконец-то привезет свой невероятный смартфон POCO M3 Pro в Россию. Случится премьера уже завтра, 17 июня. Это первая модель бренда с собственным эксклюзивным (и очень крутым) дизайном. Мы подробно писали об этом девайсе, почитайте тут.

Ну и, конечно, посмотрите видео:



Гаджет покажут завтра в 19:00 по московскому времени. Напомним, что смартфон базируется на чипсете Dimensity 700, оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном, 4 или 6 ГБ ОЗУ, накопителем на 64 или 128 ГБ, батареей на 5000 мА*ч с функцией скоростной 18-ваттной зарядкой, тройной тыльной камерой с основным 48-мегапиксельным объективом и селфи-камерой на 8 Мп.

В стандартной комплектации есть все, чего только можно пожелать — адаптер для зарядки мощностью 22,5 Вт и даже защитный чехол.

Что еще интересного?

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