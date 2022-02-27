POCO M4 Pro 4G: дата выхода, цена, характеристики

Весит всего 179,5 г.

POCO M4 Pro 4G, очевидно, станет настоящим суперхитом продаж в России. Относительно недорогой, очень мощный, легкий и с AMOLED-дисплеем.

Какой он?

Дата выхода

Презентация 28 февраля. Продажи начнутся вскоре.

Цена

Около $170.

Характеристики

SoC: Helio G96

Дисплей: 6,43-дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

Тыльная камера: 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп (макро, от 4 см)

Селфи-камера: 16 Мп

Вес: 179,5 г (самый легкий POCO в истории бренда)

Толщина: 0,809 см

ОС: Android 11 + MIUI 13

Цвета: желтый, черный, синий

Что еще: IP53

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