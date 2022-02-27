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POCO M4 Pro 4G: дата выхода, цена, характеристики

27 Фев, 2022

POCO M4 Pro 4G: дата выхода, цена, характеристики

Весит всего 179,5 г.

POCO M4 Pro 4G, очевидно, станет настоящим суперхитом продаж в России. Относительно недорогой, очень мощный, легкий и с AMOLED-дисплеем.

Какой он?

Дата выхода

Презентация 28 февраля. Продажи начнутся вскоре.

Цена

Около $170.

Характеристики

  • SoC: Helio G96
  • Дисплей: 6,43-дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Вт
  • Тыльная камера: 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп (макро, от 4 см)
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Вес: 179,5 г (самый легкий POCO в истории бренда)
  • Толщина: 0,809 см
  • ОС: Android 11 + MIUI 13
  • Цвета: желтый, черный, синий
  • Что еще: IP53

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