POCO M4 Pro 4G: дата выхода, цена, характеристики
Весит всего 179,5 г.
POCO M4 Pro 4G, очевидно, станет настоящим суперхитом продаж в России. Относительно недорогой, очень мощный, легкий и с AMOLED-дисплеем.
Какой он?
Дата выхода
Презентация 28 февраля. Продажи начнутся вскоре.
Цена
Около $170.
Характеристики
- SoC: Helio G96
- Дисплей: 6,43-дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- Тыльная камера: 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп (макро, от 4 см)
- Селфи-камера: 16 Мп
- Вес: 179,5 г (самый легкий POCO в истории бренда)
- Толщина: 0,809 см
- ОС: Android 11 + MIUI 13
- Цвета: желтый, черный, синий
- Что еще: IP53
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