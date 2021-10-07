Poco M4 Pro 5G: дата выхода, цена, характеристики

Будет яркий смартфон.

В скором времени Xiaomi (бренд POCO принадлежит именно ей) выпустит смартфон POCO M4 Pro 5G. Это следующее поколение суперпопулярного POCO M3 Pro. Характеристики устройства уже известны. Расскажем.

Начнем с главного.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity (либо 700, либо мощнее)

Экран: не менее 6,7 дюймов

Основная камера: 64 Мп (главный сенсор), другие неизвестны

Селфи-камера: 8 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 33 Вт

ОЗУ: 4 или 6 ГБ

Накопитель: 64 или 128 ГБ

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Цена

Стоимость составит не более 200-250 долларов. У нас? В районе 15 000 рублей.

Дата выхода

Премьера ожидается в ноябре.

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