Новости

Poco M4 Pro 5G: дата выхода, цена, характеристики

7 Окт, 2021

Poco M4 Pro 5G: дата выхода, цена, характеристики

Будет яркий смартфон.

В скором времени Xiaomi (бренд POCO принадлежит именно ей) выпустит смартфон POCO M4 Pro 5G. Это следующее поколение суперпопулярного POCO M3 Pro. Характеристики устройства уже известны. Расскажем.

Начнем с главного.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity (либо 700, либо мощнее)
  • Экран: не менее 6,7 дюймов
  • Основная камера: 64 Мп (главный сенсор), другие неизвестны
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 33 Вт
  • ОЗУ: 4 или 6 ГБ
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Цена

Стоимость составит не более 200-250 долларов. У нас? В районе 15 000 рублей.

Дата выхода

Премьера ожидается в ноябре.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021