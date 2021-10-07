Poco M4 Pro 5G: дата выхода, цена, характеристики
Будет яркий смартфон.
В скором времени Xiaomi (бренд POCO принадлежит именно ей) выпустит смартфон POCO M4 Pro 5G. Это следующее поколение суперпопулярного POCO M3 Pro. Характеристики устройства уже известны. Расскажем.
Начнем с главного.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity (либо 700, либо мощнее)
- Экран: не менее 6,7 дюймов
- Основная камера: 64 Мп (главный сенсор), другие неизвестны
- Селфи-камера: 8 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 33 Вт
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ
- Накопитель: 64 или 128 ГБ
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
Цена
Стоимость составит не более 200-250 долларов. У нас? В районе 15 000 рублей.
Дата выхода
Премьера ожидается в ноябре.
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