POCO M4 Pro 5G уже можно купить в России — два дня скидок
Уже в России.
Мы уже много писали о POCO M4 Pro 5G, а скоро Алексей напишет полноценный и эмоциональный обзор устройства. Почему пишем вновь? Потому, что устройство сегодня поступило в продажу. И если вы рассматриваете приобретение, берите прямо сейчас. Дело в том, что несколько дней будут действовать скидки.
Какие? Смотрите на картинке:
Да, 20 и 21 декабря смартфоны можно взять за 17 990 (4/64 ГБ) и 19 990 рублей (6/128 ГБ). Потом станет дороже. Так, с 22 по 26 декабря ценник вырастет на 1000 рублей. А после, прибавит еще 2000. Таким образом, сейчас смартфон можно купить со скидкой в 3000 рублей!
POCO M4 Pro хорош! У него мощная SoC Dimensity 810, отличная камера на 50+8 Мп, большой 6,6-дюймовый дисплей на 90 Гц. И, главное, аккумулятор на 5000 мА*ч. И с быстрой зарядкой (33 Вт).
Подробно о нем читаем у нас же:
- POCO M4 Pro 5G: дата выхода, цена, характеристики и где купить
- Изумительный POCO M4 Pro 5G приходит в Россию
- POCO M4 Pro 5G уже в России, а POCO F3 доступен в новой расцветке — какие цены
Расцветок три: желтая, серая и голубая. Все эффектные. Но мой фаворит желтый.
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