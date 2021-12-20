POCO M4 Pro 5G уже можно купить в России — два дня скидок

Уже в России.

Мы уже много писали о POCO M4 Pro 5G, а скоро Алексей напишет полноценный и эмоциональный обзор устройства. Почему пишем вновь? Потому, что устройство сегодня поступило в продажу. И если вы рассматриваете приобретение, берите прямо сейчас. Дело в том, что несколько дней будут действовать скидки.

Какие? Смотрите на картинке:

Да, 20 и 21 декабря смартфоны можно взять за 17 990 (4/64 ГБ) и 19 990 рублей (6/128 ГБ). Потом станет дороже. Так, с 22 по 26 декабря ценник вырастет на 1000 рублей. А после, прибавит еще 2000. Таким образом, сейчас смартфон можно купить со скидкой в 3000 рублей!

POCO M4 Pro хорош! У него мощная SoC Dimensity 810, отличная камера на 50+8 Мп, большой 6,6-дюймовый дисплей на 90 Гц. И, главное, аккумулятор на 5000 мА*ч. И с быстрой зарядкой (33 Вт).

Подробно о нем читаем у нас же:

Расцветок три: желтая, серая и голубая. Все эффектные. Но мой фаворит желтый.

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