POCO M4 Pro 5G уже в России, а POCO F3 доступен в новой расцветке — какие цены

Дождались!

Компания Xiaomi наконец-то начинает продажи долгожданного POCO M4 Pro 5G на территории РФ. О смартфоне мы вам уже подробно рассказывали. А скоро напишем подробный обзор устройства. Еще одна хорошая новость для фанатов POCO: в РФ привезли POCO F3 в эксклюзивной расцветке «Лунное серебро». Да, важно. Все фото (и даже видео) наши, так сказать из первых рук!

POCO M4 Pro 5G в России

Напомним, чем так интересен POCO M4 Pro 5G:

POCO M4 Pro — универсальное устройство. На нем приятно играть, он подходит для просмотра кино, а еще для путешественников (у него классная камера и большая батарея).

Потрясающий стильный дизайн. Особенно круто он смотрится в желтом цвете.

Мощная SoC Dimensity 810.

5G. Пока для РФ неактуально. Но это временно.

Быстрая зарядка мощностью 33 Вт и батарея на 5000 мА*ч . 10 минут на проводе и 2 часа просмотра фильмов вам гарантировано.

. 10 минут на проводе и 2 часа просмотра фильмов вам гарантировано. Экран с адаптивной частотой обновления (50, 60, 90 Гц) и частотой дискретизации сенсора 240 Гц.

Двойная камера на 50 Мп + 8 Мп (широкоугольный модуль + ультраширик).

Весит новинка всего 195 г.

Купить устройство можно будет с 20 декабря.

Цена POCO M4 Pro 5G в России

POCO M4 Pro на 4/64 ГБ: 20 990 рублей

POCO M4 Pro на 6/128 ГБ: 22 990 рублей

Но с 20 по 21 декабря на Po.Co и AliExpress Tmall будут скидки. Младший вариант предложат за 17 990 рублей, а старший — за 19 990 рублей.

С 20 по 26 декабря действует акция. При покупке смартфона подарят фирменную сумку POCO.

POCO F3 в новой расцветке в России

А что с новым цветом POCO F3? Выглядит шикарно! Что касается самого смартфона, мы о нем очень подробно писали. Читаем здесь. Это почти флагманский девайс с могучим чипом Snapdragon 870 5G внутри, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 или 256 ГБ.



В новом цвете смартфон начнут продавать 16 декабря.

Фото POCO F3 в новой расцветке «Лунное серебро»

Цена POCO F3 в новом цвете в России

Версия на 6/128 ГБ обойдется в 32 990 рублей

Вариант на 8/256 ГБ оценивают в 35 990 рублей

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