POCO M4 Pro представят 9 ноября — для россиян есть сюрпризы

Приятные!

Смартфон POCO M4 Pro представят 9 ноября в 15:00 МСК. В этот день состоится международная премьера. Но для россиян есть сюрпризы. Так, жители нашей страны смогут задать вопросы представителям головного офиса POCO и получить ответы во время прямой трансляции в российских социальных сетях бренда. Кроме того, будут разыграны 3 девайса POCO и другие интересные штуки.

Вопросы можно задавать в следующих группах: ВКонтакте, Facebook, Telegram. Сроки — с 28 октября по 3 ноября.

Каким будет смартфон? По слухам, он основывается на чипсете Dimensity 700 от MediaTek. Объем ОЗУ составит 6 или 8 ГБ. Работать девайс будет на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5 Enhanced Edition.

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