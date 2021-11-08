POCO M4 Pro — прямая трансляция презентации
Смотрим прямо здесь.
9 ноября в 15:00 состоится официальная презентация смартфона POCO M4 Pro 5G. Впервые полностью на русском языке. Представители компании ответят на интересные вопросы пользователей.
Кроме того, участие в мероприятии примет менеджер по технической стратегии MediaTek Сергей Максимов. Он присоединится к эфиру уже после презентации, чтобы подробно рассказать о новейшем процессоре MediaTek.
В российском офисе POCO впервые будет продемонстрирован самый живой POCO M4 Pro. Будут разыграны 3 смартфона и эксклюзивные вещи.
Где почитать о POCO M4 Pro? А вот здесь, у нас же.
Сама же презентация пройдет прямо тут, ниже. Смотрим на Блохе:
Также можно посмотреть презентацию в ВК.
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