POCO M4 Pro — прямая трансляция презентации

Смотрим прямо здесь.

9 ноября в 15:00 состоится официальная презентация смартфона POCO M4 Pro 5G. Впервые полностью на русском языке. Представители компании ответят на интересные вопросы пользователей.

Кроме того, участие в мероприятии примет менеджер по технической стратегии MediaTek Сергей Максимов. Он присоединится к эфиру уже после презентации, чтобы подробно рассказать о новейшем процессоре MediaTek.

В российском офисе POCO впервые будет продемонстрирован самый живой POCO M4 Pro. Будут разыграны 3 смартфона и эксклюзивные вещи.

Где почитать о POCO M4 Pro? А вот здесь, у нас же.

Сама же презентация пройдет прямо тут, ниже. Смотрим на Блохе:

Также можно посмотреть презентацию в ВК.

Что еще интересного на тему смартфонов POCO?

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