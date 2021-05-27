Poco X3 NFC оказался крутым камерофоном, он снимает не хуже, чем iPhone XS Max

Вот так.

Эксперты DxOMark протестировали смартфон Poco X3 NFC и выяснили, что, несмотря на невысокий ценник, это отличный камерофон. Он снимает столь же хорошо, как и флагманский iPhone XS Max, вышедший почти три года назад.

Напомним, что Poco X3 NFC располагает тыльной квадрокамерой. Главный датчик тут 64-мегапиксельный, также есть ультраширокоугольный модуль н 13 Мп, а также два 2-мегапиксельных сенсора, один для макросъемки, другой это датчик глубины. Видео покофон способен записывать в 4K при 30 fps.

Детально изучив дневные, ночные фото и возможности съемки роликов, специалисты вынесли такой вердикт:

107 баллов за фото;

98 баллов за видео;

45 баллов за зум;

Итоговый рейтинг равен 103 баллам.

Плюсы: замечательный портретный режим, высокая детализация, естественная передача цвета кожи, почти мгновенный автофокус, высокая четкость фото при ночной съемке. Наконец, удачный баланс белого.

Минусы: ограниченный HDR, шумы при съемке ночью, недостаточная экспозиция при широкоугольной съемке. Слабый автофокус при съемке видео.

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