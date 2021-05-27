Новости

Poco X3 NFC оказался крутым камерофоном, он снимает не хуже, чем iPhone XS Max

27 Май, 2021

Poco X3 NFC оказался крутым камерофоном, он снимает не хуже, чем iPhone XS Max

Вот так.

Эксперты DxOMark протестировали смартфон Poco X3 NFC и выяснили, что, несмотря на невысокий ценник, это отличный камерофон. Он снимает столь же хорошо, как и флагманский iPhone XS Max, вышедший почти три года назад.

Напомним, что Poco X3 NFC располагает тыльной квадрокамерой. Главный датчик тут 64-мегапиксельный, также есть ультраширокоугольный модуль н 13 Мп, а также два 2-мегапиксельных сенсора, один для макросъемки, другой это датчик глубины. Видео покофон способен записывать в 4K при 30 fps.

Детально изучив дневные, ночные фото и возможности съемки роликов, специалисты вынесли такой вердикт:

  • 107 баллов за фото;
  • 98 баллов за видео;
  • 45 баллов за зум;
  • Итоговый рейтинг равен 103 баллам.

Плюсы: замечательный портретный режим, высокая детализация, естественная передача цвета кожи, почти мгновенный автофокус, высокая четкость фото при ночной съемке. Наконец, удачный баланс белого.

Минусы: ограниченный HDR, шумы при съемке ночью, недостаточная экспозиция при широкоугольной съемке. Слабый автофокус при съемке видео.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий