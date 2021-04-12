Poco X3 Pro будет стоить в России меньше 28 000 рублей

А еще будет скидка.

Компания Xiaomi представит смартфоны Poco X3 Pro и Poco F3 уже завтра. Но сегодня мы знаем, каков будет ценник Poco X3 Pro. Он засветился в официальном онлайн-магазине Poco на сайте AliExpress. Сколько просят? Менее 28 тысяч рублей (27 888). А с учетом временной скидки гаджет можно забрать дешевле 24 тысяч (за 23 918). И это официальный Росстатовский девайс с гарантией.

Стоит оно того? Еще как!

Девайс оснащен чипом Snapdragon 860, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и батареей на 5160 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Экран тут 6,7-дюймоввый с разрешением 2400 на 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Основная камера состоит из датчиков на 48+8+2+2 Мп. Селфи-камера 20-мегапиксельная.

Что еще? NFC, дактилоскопический сканер, стереодинамики, Android 11, 3,5-мм джек. Продажи стартуют 16 апреля.

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