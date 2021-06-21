Poco X3 Pro и Poco F3 5G с огромными скидками — спешите!

Крутые смартфоны по отличным ценам.

В рамках мега-распродажи, которая проводится на AliExpress с 21 по 26 июня, можно приобрести два замечательных смартфона с большими скидками. Речь идет о «Покофонах» — Poco X3 Pro и Poco F3 5G.

Вот промокоды.

Приобрести Poco X3 Pro можно с 21 июня по 25 июня за:

Poco X3 Pro с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 215 долларов (с купоном и промокодом берем за 13 582 рубля )

) Poco X3 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — 235 долларов

Те, кто сделают предзаказ в первые два часа после старта распродажи, получат: либо смарт-браслет Mi Band 6, либо наушники Earbuds 2S, либо майку от Xiaomi, либо брендированный рюкзак.

А что с Poco F3 5G? Какие цены?

Вот такие:

Poco F3 5G со всеми промокодами можно взять за 22 670 рублей

Стоит оно того? Еще как! Почитайте об этих смартфонах подробнее у нас же:

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