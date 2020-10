Poco X3 в России — крутой экран, огромная батарея, мощный процессор и ценник ниже 20 тысяч рублей

View this post on Instagram

#Xiaomi официально представила на российском рынке смартфон Poco X3 NFC Совсем новым его не назовешь тк в других странах он уже успел стать бестселлером и вот наконец-то добрался и до России Цена на POCO X3 NFC в России ☝🏻 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища – 19 990 ₽ ☝🏻 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища – 21 990 ₽ Основные характеристики 👌🏻Процессор Qualcomm Snapdragon 732G 👌🏻 Экран 6.67“ FullHD + DotDisplay, 120 Гц 👌🏻 Система из 4-х камер с искусственным интеллектом 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп, 2 Мп 👌🏻 Аккумулятор 5 160 мА•ч 👌🏻 Быстрая зарядка в комплекте на 33 Вт В России в продаже с 15 октября, хотя на Алиэкспресс модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища можно будет купить в период с 7 по 9 октября по сниженной цене 18 990 руб. На территории России POCO X3 NFC будет доступен в цветовых вариантах “Серый сумрак” и “Синий кобальт”. Модель с 6/64 ГБ будет доступна только в официальном магазине Mi.com, версия с 6/128 ГБ будет продаваться в онлайн-магазинах всех официальных партнеров Xiaomi. #pocox3 #pocox3nfc