Poco X3 в России — крутой экран, огромная батарея, мощный процессор и ценник ниже 20 тысяч рублей
Цена-качество.
Компания Xiaomi объявила российские цены на свой смартфон Poco X3 NFC. Устройство с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ обойдется в 19 990 рублей. Версия с тем же объемом ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 21 990 рублей.
При этом, если поторопитесь, на Tmall в ближайшие три дня топовый вариант можно будет приобрести всего за 18 990 рублей.
За эти деньги это отличный аппарат. Внутри него бьется железное сердце Snapdragon 732G от Qualcomm (частота работы 2,3 ГГц). Девайс получил огромный 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ (2400 на 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц (идеально для игр).
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#Xiaomi официально представила на российском рынке смартфон Poco X3 NFC Совсем новым его не назовешь тк в других странах он уже успел стать бестселлером и вот наконец-то добрался и до России Цена на POCO X3 NFC в России ☝🏻 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища – 19 990 ₽ ☝🏻 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища – 21 990 ₽ Основные характеристики 👌🏻Процессор Qualcomm Snapdragon 732G 👌🏻 Экран 6.67“ FullHD + DotDisplay, 120 Гц 👌🏻 Система из 4-х камер с искусственным интеллектом 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп, 2 Мп 👌🏻 Аккумулятор 5 160 мА•ч 👌🏻 Быстрая зарядка в комплекте на 33 Вт В России в продаже с 15 октября, хотя на Алиэкспресс модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища можно будет купить в период с 7 по 9 октября по сниженной цене 18 990 руб. На территории России POCO X3 NFC будет доступен в цветовых вариантах “Серый сумрак” и “Синий кобальт”. Модель с 6/64 ГБ будет доступна только в официальном магазине Mi.com, версия с 6/128 ГБ будет продаваться в онлайн-магазинах всех официальных партнеров Xiaomi. #pocox3 #pocox3nfc
Основная камера состоит из четырех объективов. Разрешение главного сенсора равняется 64 Мп. Кроме того, имеется широкоугольный модуль на 13 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера здесь 20-мегапиксельная.
Еще одна важная фишка — гигантский аккумулятор на 5160 мА*ч. Предусмотрена поддержка скоростной зарядки мощностью 33 Вт. Время зарядки от 0 до 100% составляет всего 65 минут. От 0 до 62% смартфон зарядится всего за полчаса.
Доступные расцветки — серая и синяя.
Poco X3 оснащен 3,5-мм «джеком» для проводных наушников, модулем NFC для бесконтактных платежей, дактилоскопическим сенсором (встроен в кнопку включения/выключения) и стереодинамиками.
Любопытно, что младшая версия (6 ГБ/64 ГБ) станет эксклюзивом официального магазина Mi.com. Старшая модель (6 ГБ/128 ГБ) будет также доступна в магазинах партнеров Xiaomi.
Старт продаж намечен на 15 октября.
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