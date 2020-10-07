Poco X3 в России — крутой экран, огромная батарея, мощный процессор и ценник ниже 20 тысяч рублей

Цена-качество.

Компания Xiaomi объявила российские цены на свой смартфон Poco X3 NFC. Устройство с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ обойдется в 19 990 рублей. Версия с тем же объемом ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 21 990 рублей.

При этом, если поторопитесь, на Tmall в ближайшие три дня топовый вариант можно будет приобрести всего за 18 990 рублей.

За эти деньги это отличный аппарат. Внутри него бьется железное сердце Snapdragon 732G от Qualcomm (частота работы 2,3 ГГц). Девайс получил огромный 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ (2400 на 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц (идеально для игр).

Основная камера состоит из четырех объективов. Разрешение главного сенсора равняется 64 Мп. Кроме того, имеется широкоугольный модуль на 13 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера здесь 20-мегапиксельная.

Еще одна важная фишка — гигантский аккумулятор на 5160 мА*ч. Предусмотрена поддержка скоростной зарядки мощностью 33 Вт. Время зарядки от 0 до 100% составляет всего 65 минут. От 0 до 62% смартфон зарядится всего за полчаса.

Доступные расцветки — серая и синяя.

Poco X3 оснащен 3,5-мм «джеком» для проводных наушников, модулем NFC для бесконтактных платежей, дактилоскопическим сенсором (встроен в кнопку включения/выключения) и стереодинамиками.

Любопытно, что младшая версия (6 ГБ/64 ГБ) станет эксклюзивом официального магазина Mi.com. Старшая модель (6 ГБ/128 ГБ) будет также доступна в магазинах партнеров Xiaomi.

Старт продаж намечен на 15 октября.

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