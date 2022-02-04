POCO X4: цена, дата выхода, характеристики
Уже скоро.
Тизеры смартфона уже есть в сети. А благодаря сертификационным агентствам мы знаем, какие у девайса будут характеристики.
POCO X4, очевидно, станет суперхитом продаж.
Дата выхода
Февраль или март.
Цена
Около 20 000 рублей.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 920
- Экран: 6,67-дюймовый, 120-герцовый
- Батарея: 5160 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт
- Тыльная камера: 108+8+2 Мп
- ОС: Android 12 + MIUI 13
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