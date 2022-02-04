POCO X4: цена, дата выхода, характеристики

Уже скоро.

Тизеры смартфона уже есть в сети. А благодаря сертификационным агентствам мы знаем, какие у девайса будут характеристики.

POCO X4, очевидно, станет суперхитом продаж.

Дата выхода

Февраль или март.

Цена

Около 20 000 рублей.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 920

Экран: 6,67-дюймовый, 120-герцовый

Батарея: 5160 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт

Тыльная камера: 108+8+2 Мп

ОС: Android 12 + MIUI 13

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