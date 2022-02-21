POCO X4 Pro 5G и POCO M4 Pro представят в России 28 февраля

Потенциальные хиты продаж.

POCO сообщает, что глобальная премьера смартфонов POCO M4 Pro и POCO X4 Pro 5G состоится 28 февраля в 15:00 МСК в рамках выставки MWC 2022 в Барселоне. Онлайн-презентация будет вестись и на русском языке.

Ангус Нг, глава POCO по маркетингу продуктов, считает, что рынок РФ является одним из самых важных для бренда. Поэтому устройства анонсируют одновременно для западного рынка и России.

Господин Нг также добавил, что был очень рад, когда узнал, насколько глубоко российская аудитория разбирается в современной технике и гаджета. По его словам, фанаты POCO это преимущественно технические энтузиасты. Он также выразил надежду, что сможет в скором времени посетить РФ и поговорить с поклонниками бренда лично.

Где смотреть презентацию? А вот тут:

POCO в VKontakte

POCO в Twitch

POCO в YouTube

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