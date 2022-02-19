POCO X4 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Стильный и с крутой камерой.
POCO X4 Pro 5G представят совсем скоро. Это среднебюджетная модель с ярким дизайном. Фото смартфона уже есть в сети. Известны характеристики.
Чего медлить, поехали!
Цена
До 350 долларов.
Дата выхода
Конец февраля или начало марта.
Характеристики
- Однокристальная система: Snapdragon 695
- Экран: 120-герцовый 6,67-дюймовый, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей
- Тыльная камера: 108+8+2 Мп
- Фронтальная камера: 16 Мп
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Накопитель: 64 или 12 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт
- ОС: Android 12 + MIUI 13
- Цвета: черный, желтый, синий
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