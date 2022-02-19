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POCO X4 Pro: дата выхода, цена, характеристики

19 Фев, 2022

POCO X4 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Стильный и с крутой камерой.

POCO X4 Pro 5G представят совсем скоро. Это среднебюджетная модель с ярким дизайном. Фото смартфона уже есть в сети. Известны характеристики.

Чего медлить, поехали!

Цена

До 350 долларов.

Дата выхода

Конец февраля или начало марта.

Характеристики

  • Однокристальная система: Snapdragon 695
  • Экран: 120-герцовый 6,67-дюймовый, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей
  • Тыльная камера: 108+8+2 Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Накопитель: 64 или 12 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 67 Вт
  • ОС: Android 12 + MIUI 13
  • Цвета: черный, желтый, синий

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