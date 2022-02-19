POCO X4 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Стильный и с крутой камерой.



POCO X4 Pro 5G представят совсем скоро. Это среднебюджетная модель с ярким дизайном. Фото смартфона уже есть в сети. Известны характеристики.

Чего медлить, поехали!

Цена

До 350 долларов.

Дата выхода

Конец февраля или начало марта.

Характеристики

Однокристальная система: Snapdragon 695

Экран: 120-герцовый 6,67-дюймовый, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей

Тыльная камера: 108+8+2 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Накопитель: 64 или 12 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт

ОС: Android 12 + MIUI 13

Цвета: черный, желтый, синий

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