POCO X4 Pro на рендерах, которые похожи на официальные — желтый, синий и черный
Смотрим.
Опубликованы качественные изображения смартфона POCO X4 Pro, который представят уже 28 февраля. Напомним, что презентация будет вестись также и на русском языке.
Кто автор изображений? Инсайдер Эван Бласс. Причин не доверять ему нет. Твит не публикуем, так как для того, чтобы его увидеть, нужно быть подписанным на господина Бласса. Но картинки, разумеется, показываем.
Какой он POCO X4 Pro? Среднебюджетный. Но стильный и мощный.
- SoC: Snapdragon 695 5G
- Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, защита Gorilla Glass 5
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ (расширяема за счет microSD)
- Камера: 108+8+2 Мп
- Фронтальная камера: 16 Мп
- Что еще: 3,5-мм джек, NFC
- Батарея: 5000 мА*ч
- Скоростная зарядка: 33 Вт
- ОС: Android 12 + MIUI 13
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