Подарки на 8 марта: гаджеты Honor резко подешевели

Большие скидки, бесплатная доставка.

Мимо 8 марта не пройти. Праздник приближается и пора думать над подарками. Хорошая идея для фанатов Honor – купить какое-нибудь устройство компании.

Сейчас самое время. В честь 8 марта Honor запустила специальную акцию. Сделала скидки на свои ноутбуки, носимые гаджеты и смартфоны. Сэкономить можно прилично – до 16 000 рублей.

Такие бонусы доступны покупателям портативных компьютеров Honor. Например, HUNTER V700. Кроме того, участникам акции подарят фитнес-трекер, наушники, фирменный рюкзак, умные часы или мышь.

Дополнительная скидка в 5% – всем авторизованным пользователям. Она распространяется на MagicBook 14 (2019 года). Больше нравятся планшеты? Спешите – Pad V6 стал дешевле на 3000 рублей.

Если интересуетесь смартфонами, обратите внимание на Honor 30. На флагмане легко сэкономить от 2000 до 4000 тысяч рублей. Плюс получить подарок от бренда (умные весы и так далее).

Похожие условия действуют для телефона 10X Lite. За него просят меньше на 2000 рублей. Также в деле модели от 8A Prime до 10i Premium и 9X.

На сладкое – различные аксессуары. Кто откажется от смарт-часов Watch GS Pro? Их цена снизилась на 2000 рублей. И беспроводную гарнитуру Magic Earbuds не пропустите. Не каждый день предлагают заплатить на 1000 рублей меньше.

Помимо прочего, некоторые вещи доставляются бесплатно. Заинтересованных ждут в интернет-магазине Honor. Аукцион невиданной щедрости продлится до 8 марта.

Источник: honor.ru

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