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Подарки на 8 марта: гаджеты Honor резко подешевели

2 Мар, 2021

Подарки на 8 марта: гаджеты Honor резко подешевели

Большие скидки, бесплатная доставка.

Мимо 8 марта не пройти. Праздник приближается и пора думать над подарками. Хорошая идея для фанатов Honor – купить какое-нибудь устройство компании.

Сейчас самое время. В честь 8 марта Honor запустила специальную акцию. Сделала скидки на свои ноутбуки, носимые гаджеты и смартфоны. Сэкономить можно прилично – до 16 000 рублей.

Honor

Такие бонусы доступны покупателям портативных компьютеров Honor. Например, HUNTER V700. Кроме того, участникам акции подарят фитнес-трекер, наушники, фирменный рюкзак, умные часы или мышь.

Дополнительная скидка в 5% – всем авторизованным пользователям. Она распространяется на MagicBook 14 (2019 года). Больше нравятся планшеты? Спешите – Pad V6 стал дешевле на 3000 рублей.

MagicBook 14/15 2021

Если интересуетесь смартфонами, обратите внимание на Honor 30. На флагмане легко сэкономить от 2000 до 4000 тысяч рублей. Плюс получить подарок от бренда (умные весы и так далее).

Похожие условия действуют для телефона 10X Lite. За него просят меньше на 2000 рублей. Также в деле модели от 8A Prime до 10i Premium и 9X.

Honor 30s

На сладкое – различные аксессуары. Кто откажется от смарт-часов Watch GS Pro? Их цена снизилась на 2000 рублей. И беспроводную гарнитуру Magic Earbuds не пропустите. Не каждый день предлагают заплатить на 1000 рублей меньше.

Помимо прочего, некоторые вещи доставляются бесплатно. Заинтересованных ждут в интернет-магазине Honor. Аукцион невиданной щедрости продлится до 8 марта.

Источник: honor.ru

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