Подборка лучших онлайн-кинотеатров

Расскажем, куда стоит заглянуть, если в кино идти лень.

Apple TV+

Новая и не самая очевидная платформа для просмотра фильмов и сериалов дома от “яблочного” гиганта выглядит многообещающе: количество фильмов с каждым днем увеличивается, а стоимость подписки в размере 199 рублей ( 7 дней бесплатно) и возможность семейного доступа ( до шести человек) не может не радовать. Однако на полноценный дубляж рассчитывать не стоит – Apple TV+ предоставляет только русские субтитры.

Netflix

Этого гиганта стримингового сервиса невозможно было не упомянуть. Помимо большого количества популярных проектов и поддерживаемых платформ, Netflix скоро выходит на российский рынок: стоимость базовой подписки составит 599 рублей в месяц, а все проекты будут озвучены и переведены на русский язык.

Prime Video

Проект от крупнейшей американской компании Amazon представляет собой огромную видеотеку различных фильмов и сериалов в хорошем качестве – HD и 4K. Сервис также не полностью локализован для России, однако наличие бесплатного контента не может не радовать. Стоимость подписки составляет 6 евро в месяц.

Megogo

Отечественный сервис с самой разнообразной видеотекой: помимо фильмов и сериалов, Megogo транслирует онлайн огромное количество телевизионных каналов и событий. Более того, у сервиса есть фильмы, подготовленные для людей с нарушением слуха. Первый месяц стоит 1 рубль, следующий – 400 рублей.

Okko

Один из самых крупнейших стриминговых сервисов в России. Помимо обширной видеотеки, большинство фильмов представлены в 4К формате и с разрешением звука Dolby Atmos. Стоимость подписки – 200 рублей в месяц, однако бывают акции, когда подписка может обойтись пользователю в 1 рубль.

Wink

Российский сервис “Ростелекома”, рассчитанный на самую разную возрастную категорию. Проект сотрудничает со многими крупными российскими стриминговыми сервисами и предлагает пользователям множество тематических каналов. Стоимость подписки составляет 300 рублей в месяц ( 7 дней бесплатно).

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