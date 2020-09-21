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Подборка лучших онлайн-кинотеатров

21 Сен, 2020

Подборка лучших онлайн-кинотеатров

Расскажем, куда стоит заглянуть, если в кино идти лень.

Apple TV+

Новая и не самая очевидная платформа для просмотра фильмов и сериалов дома от “яблочного” гиганта выглядит многообещающе: количество фильмов с каждым днем увеличивается, а стоимость подписки в размере 199 рублей ( 7 дней бесплатно) и возможность семейного доступа ( до шести человек) не может не радовать. Однако на полноценный дубляж рассчитывать не стоит – Apple TV+ предоставляет только русские субтитры.

Apple TV

Netflix

Этого гиганта стримингового сервиса невозможно было не упомянуть. Помимо большого количества популярных проектов и поддерживаемых платформ, Netflix скоро выходит на российский рынок: стоимость базовой подписки составит 599 рублей в месяц, а все проекты будут озвучены и переведены на русский язык.

Netflix Has 45% Fewer Movies (and 400% More TV Shows) Than it Did in 2010 - TV[R]EV

Prime Video

Проект от крупнейшей американской компании Amazon представляет собой огромную видеотеку различных фильмов и сериалов в хорошем качестве – HD и 4K. Сервис также не полностью локализован для России, однако наличие бесплатного контента не может не радовать. Стоимость подписки составляет 6 евро в месяц.

Amazon, вот Prime Video Store »Давайте поговорим о видеоиграх

Megogo

Отечественный сервис с самой разнообразной видеотекой: помимо фильмов и сериалов, Megogo транслирует онлайн огромное количество телевизионных каналов и событий. Более того, у сервиса есть фильмы, подготовленные для людей с нарушением слуха. Первый месяц стоит 1 рубль, следующий – 400 рублей.

MEGOGO — Википедия

Okko

Один из самых крупнейших стриминговых сервисов в России. Помимо обширной видеотеки, большинство фильмов представлены в 4К формате и с разрешением звука Dolby Atmos. Стоимость подписки – 200 рублей в месяц, однако бывают акции, когда подписка может обойтись пользователю в 1 рубль.

Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома из-за карантина | Infopro54 - Новости Новосибирска. Новости Сибири

Wink

Российский сервис “Ростелекома”, рассчитанный на самую разную возрастную категорию. Проект сотрудничает со многими крупными российскими стриминговыми сервисами и предлагает пользователям множество тематических каналов. Стоимость подписки составляет 300 рублей в месяц ( 7 дней бесплатно).Wink на ICT.Moscow

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