Подборка по-настоящему нужных товаров с АлиЭкспресс для iPhone
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Поставки от многих именитых производителей в РФ остановлены. Цены растут. Как быть и что делать? Конечно же, обратить внимание на АлиЭкспресс. Там по-прежнему много товаров по приемлемым ценам.
Сегодняшняя подборка посвящена полезным штуковинами для айфона. Поехали!
Чехол с держателем пластиковых карт для iPhone
- Цена: от 160 до 280 рублей
Удобная штука. Не только защищает сам айфон, но и позволяет вам отказаться от ношения увесистого кошелька. В держатель для карт можно положить как саму карту, так и водительские права. Да еще и с защитой от выпадения.
Цветов множество, больше 10.
Небольшой и стильный пауэрбанк для Айфона
- Цена: 2700 рублей
Компактный переносной аккумулятор с коннекторами на магните. Не занимает места (вообще), легко помещается в кармане или даже кошельке.
Минус один, малая емкость. Всего 3000 мА*ч. Но для большинства айфонов хватит за глаза.
Быстрая зарядка для iPhone от UGREEN
- Цена: 1600 рублей
Качественный адаптер, который поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Для iPhone X/XS/11/12/13 вполне сгодится. Дешевле оригинальной зарядки от Apple и точно не хуже.
Аналог AirPods
- Цена: 3200 рублей
Отличный аналог беспроводным наушникам AirPods. Сильно дешевле, но качество звучания, при этом, довольно высокое.
Зум-объектив для iPhone
- Цена: 1165 рублей
Хотите превратить ваш айфон в подзорную трубу? Что же, эта штука как раз то, что нужно.
В комплекте сразу два объектива: 0.45-кратный широкоугольный и 12,5-кратный для макросъемки.
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