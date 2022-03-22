Подборка по-настоящему нужных товаров с АлиЭкспресс для iPhone

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Поставки от многих именитых производителей в РФ остановлены. Цены растут. Как быть и что делать? Конечно же, обратить внимание на АлиЭкспресс. Там по-прежнему много товаров по приемлемым ценам.

Сегодняшняя подборка посвящена полезным штуковинами для айфона. Поехали!

Чехол с держателем пластиковых карт для iPhone

Удобная штука. Не только защищает сам айфон, но и позволяет вам отказаться от ношения увесистого кошелька. В держатель для карт можно положить как саму карту, так и водительские права. Да еще и с защитой от выпадения.

Цветов множество, больше 10.

Небольшой и стильный пауэрбанк для Айфона

Компактный переносной аккумулятор с коннекторами на магните. Не занимает места (вообще), легко помещается в кармане или даже кошельке.

Минус один, малая емкость. Всего 3000 мА*ч. Но для большинства айфонов хватит за глаза.

Быстрая зарядка для iPhone от UGREEN

Качественный адаптер, который поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Для iPhone X/XS/11/12/13 вполне сгодится. Дешевле оригинальной зарядки от Apple и точно не хуже.

Аналог AirPods

Отличный аналог беспроводным наушникам AirPods. Сильно дешевле, но качество звучания, при этом, довольно высокое.

Зум-объектив для iPhone

Хотите превратить ваш айфон в подзорную трубу? Что же, эта штука как раз то, что нужно.

В комплекте сразу два объектива: 0.45-кратный широкоугольный и 12,5-кратный для макросъемки.

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